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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الإسكان: 250 مليار جنيه حجم الإنفاق على العشوائيات (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:14 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
سناء إسماعيل
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قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة تصدت لظاهرة العشوائيات منذ 2014، مؤكدا أن حجم الإنفاق على العشوائيات تجاوز 250 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المواطن يتسلم الوحدة السكنية كاملة ويدفع 300 جنيه شهريًا فقط للصيانة، وفي بعض المشروعات يدفع مبلغ ما بين 3 أو 5 آلاف تأمين للمنقولات".

وأوضح وزير الإسكان أن هناك 11 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على تلك الظاهرة نهاية العام.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مشروعات التطوير على العشوائيات سيصل إلى مليون و150 ألف مواطن نهاية العام، موضحا أنه تم إنشاء مليون وحدة سكنية من بينها 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة 145 مليار جنيه.

وتابع: "مشروعات الإسكان الاجتماعي التي كانت تنفذ في 30 عامًا بقت بتتنفذ خلال عام واحد"، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات في 25 محافظة.

ولفت إلى أن عدد العمالة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ مليون يوميًا في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة ستتخطى 88 مليار جنيه.

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