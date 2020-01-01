فرنسا: اختبارات كورونا بالمطار للوافدين من مناطق عالية الخطورة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال اليوم الأحد، أن فرنسا تعتزم البدء في إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين يصلون من مناطق عالية الخطورة في الأيام المقبلة.وقال أتال: إن الوافدين الذين سيقدمون دليلا على إجراء اختبار فيروس كورونا سيتجنبون الخضوع للاختبار مجددا في فرنسا.ويأتي الإعلان عن التوسع في إجراء الاختبارات بعدما تحدث وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران في وقت سابق عن إجراء الاختبارات اختيارا.وأضاف اتال "في الدول التي لا تشهد انتشارا لفيروس كورونا أكبر من فرنسا، فلا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية"، مشيرا إلى أن المسافرين القادمين من ألمانيا المجاورة لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة.وبعد أن كانت فرنسا من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا، والذي أودى بحياة ما يزيد علي 30 ألف شخص، بدأت فرنسا في إعادة فتح المقاصد السياحية الكبرى مثل متحف اللوفر وبرج أيفل في باريس.