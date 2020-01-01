القبض على أحد قادة داعش الإرهابي بكربلاء

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على أحد قادة داعش الإرهابي بالموصل وعلى متهم يتاجر بالأسلحة النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة كربلاء.وذكرت وزارة الداخلية - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد - أن عناصر وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في حي الميثاق بالموصل، والمطلوب ضبطه وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي كان يشغل منصب الإداري لما يسمى ولاية نينوي، وتم تدوين أقواله واعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية.كما ألقت عناصر وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية القبض على متهم يتاجر بالأسلحة النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة وبالجرم المشهود بعد أن تم استدراجه ونصب كمين محكم له وبحوزته بندقيتان نوع كلاشنكوف وبندقية نوع BKC، وتم ضبط الأسلحة بمحضر ضبط اصولي وتوقيف المتهم وفق أحكام المادة ٢٤٠ حسب قرار قاضي التحقيق.