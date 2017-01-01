رئيس SAIB: العنصر البشري سبب رئيسي في تحويل خسائر البنك لأرباح

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB، إن تغيير العلامة التجارية للبنك تأتي مع تغيير خدمات البنك وتقديم خدمات مصرفية جديدة.أضاف الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز":"يفضل مع تغيير الخدمات أن تغير المؤسسة العلامة التجارية؛ لأنه يجذب نظر العملاء الحاليين والجدد"، لافتًا إلى أن العلامة التجارية الحالية تهدف إلى الاستقرار والنمو والتطوير.وأكد الخولي أن العنصر البشري سبب رئيسي في تحويل نتائج أعمال البنك من الخسائر للأرباح، مشيرًا إلى أن ساعات التدريب التي تم تقديمها لموظفي البنك في 2019 ضعف ما تم تقدمه في 2018، وتم ربط الموظفين بالبنك ورفع الانتماء إليه، ليعتبره بيته ويبذل جهده لتحسينه.ولفت إلى أنه إلى جانب الاستثمار في البشر تم الاستثمار في النظم التكنولوجية، فضلًا عن إنكار الذات: "مقولش أنا حققت لا إحنا حققنا، ولم نهتم برفع فرع دون الباقي وإنما أسلوب جماعي"، كاشفًا أن البنك حقق 1.5% معدل نمو محفظة الائتمان خلال الربع الأول من 2020.ونوّه إلى مشاركة البنك في تقديم مساعدات اجتماعية مثل كفالة زواج عدم المستطيعين، والطفل المعاق اليتيم: "حجم التبرعات الاختيارية من موظفي البنك لإدارة الأزمة بلغت 570 ألف جنيه، كما نقدم العديد من التبرعات للجهات التعليمية والطبية".