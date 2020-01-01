«الفرعون».. يوسف شعبان يستعد لتقديم فيلم وثائقي تاريخي

يستعد الفنان يوسف شعبان، لتقديم عمل وثائقي تاريخي يحمل اسم أولي "الفرعون"، يتعاون خلاله مع المخرج محمد طايع.وعلمت "الدستور" أن يوسف شعبان، وافق على تقديم العمل الذي يتعاون فيه مع الفنانة إنعام سالوسة وعدد من الممثلين الشباب، بسبب اعتماده على إظهار شكل جديد لعالم السينما، معتمدًا على مشاهد الجرافيك بشكل كبير.ويعاين مخرج العمل، هذه الفترة أماكن التصوير من أجل انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في مطلع شهر سبتمبر المقبل، في عدد من اللوكيشانات الخارجية.وتدور أحداث الفيلم في العصور القديمة حول "ساحر" ينقذ مدينة كاملة من الظلم علي يد الفرعون الظالم وأهلها التي وقعت فريسة في يد الفرعون الظالم، وتتحول المدينة إلى مدينة أشباح فيما بعد، وتتصاعد الأحداث، وهو عمل يعتمد علي البطولة الجماعية ومن إخراج محمد طايع.