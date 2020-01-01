أحمد موسى: مصر ستكون أول دولة بالعالم تقضي على العشوائيات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستكون أول دولة تقضي على العشوائيات بالكامل في شهر ديسمبر المقبل.وأضاف موسى خلال حلقة برنامجه "على مئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال اليوم في كلمته آخر مناطق سيتم الانتهاء منها لتطوير العشوائيات في ديسمبر المقبل".وكشف أنه كان يوجد 357 منطقة عشوائية تم الانتهاء من 296 والباقين ننتهي منهم في نهاية ديسمبر، فالعشوائيات من الممكن أن نطلق عليها ورم سرطان.وأكد موسى أن الجميع لم يكن يتخيل أن يكون حي الأسمرات بهذا الشكل لو لم توضع عليها لافتة كُتب عليها حي الأسمرات، مشيدًا بوجود مسجد وكنيسة وملاعب وصالات بينج بونج وغيرها من الرياضيات.