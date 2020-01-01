«المصريين الأحرار» يجتمع لحسم موقفه من القائمة الموحدة للأحزاب

عقد حزب المصريين الأحرار منذ قليل، اجتماعا للهيئة العليا لحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، لبحث آخر مستجدات المشاركة في القائمة الموحدة للأحزاب المنتظر الدفع بها بانتخابات مجلس الشيوخ، فضلا عن الموقف من المشاركة بمرشحين الحزب علي المقاعد الفردية بالانتخابات.وأكدت مصادر داخل حزب المصريين الأحرار، أن أعضاء الهيئة العليا للحزب لديهم خلافات حول حصة الحزب في القائمة الحزبية الموحدة التي يعكف حزب مستقبل وطن على تشكيلها لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ.وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن الحزب يدرس الانسحاب من القائمة الانتخابية الموحدة بعد تحديد 4 مقاعد فقط للحزب ضمن القائمة التي يمثل قوامها ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المقبل.