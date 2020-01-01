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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«المعاهد الأزهرية»: تقييم أسئلة الامتحانات والتعامل الفوري بما يناسب مصلحة الطلاب

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:46 م
الشيخ على خليل
الشيخ على خليل
أميرة العناني
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أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، أن امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي بالشهادة الثانوية، مر بدون شكاوى.

وطمأن رئيس قطاع المعاهد، الطلاب بأن هناك لجانا منعقدة في نهاية كل امتحان لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات بعد كل مادة، والتعامل بشكل فوري بما يتناسب مع المستوى العام للطلاب ومصلحتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل 8 حالات غش إلكتروني، و10 حالات غش ورقي، كما تم إلغاء ندب رئيس لجنة و10 أعضاء لإخلالهم بالواجب الوظيفي، فيما تراجعت حالات الإخلال والتي كانت ما بين شطب على إجابات أو تمزيق أوراق، واصفًا إياها بأنها "غير كثيرة".

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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