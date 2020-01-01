زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال فنزويلا

ضرب زلزال، اليوم الأحد، بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر منطقة شمال غرب فنزويلا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة إلتوكويو، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.ولم تصدر بعد أي تقارير حول ما إذا أدى الزلزال إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.