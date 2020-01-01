وزير البترول الأسبق: تحويل السيارات لغاز يساهم في حماية البيئة

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي سيساهم في حماية البيئة وتوفير البنزين والسولار، مؤكدا أن ما يشاع عن أن تحويل السيارات إلى غاز يضر بمواتير المركبات لا أساس له من الصحة.وأضاف وزير البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد المواطن على توفير نصف سعر الوقود حال تموين السيارة، كما يساعد الدولة على توفير العملة الصعبة فضلا عن تحسين البيئة وتوفير مصادر الوقود الأخرى لمشروعات البتروكيماويات.وأشار إلى أن وزارة البترول أنشأت محطات متخصصة لصيانة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهناك محطات تموين السيارات بالغاز متوفرة، داعيا إلى أهمية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.