وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ44 ألفا
الأحد 12/يوليه/2020 - 07:05 م
وكالاتطباعة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في بريطانيا جراء حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد- 19 ارتفع إلى 44819 حالة بزيادة 21 حالة عن اليوم السابق.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.