وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ44 ألفا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في بريطانيا جراء حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد- 19 ارتفع إلى 44819 حالة بزيادة 21 حالة عن اليوم السابق.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.