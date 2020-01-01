رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: العالم يشهد تطورات في مواجهة الأمراض العابرة للحدود

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:04 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الرؤية العالمية للتنمية المستدامة أقرت بأن عالمنا يشهد حاليًا تطورًا متسارعًا، وقد أصبح العالم يواجه العديد من التحديات الهائلة فى مواجهة ومكافحة الأمراض الوبائية والمشتركة العابرة للحدود التى أصبحت مؤثرًا رئيسيًا على صحة الحيوان وصحة وغذاء الإنسان واقتصاد الدول بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف في كلمته بمؤتمر تحديات قطاع الزراعة في عصر كورونا اليوم أن التحدى الأكبر الذى يواجهنا حاليًا وهو جائحة كوفيد – 19، الأمر الذى أوجب ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لكيفية إدارة الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها فى ظل العديد من التغيرات البيئية العالمية المتحكمة فى تغير الخرائط الوبائية للعديد من الأمراض، والذى وجه أنظار جميع المنظمات الدولية ذات الشأن بالصحة العامة للالتفاف حول هدف واحد وهو ضمان صحة الإنسان والحيوان والبيئة والحياة البرية بما يسمى بمفهوم الصحة الواحدة

وأكد أنه فى ضوء استراتيجية الحكومة المصرية التى تسعى للنهوض بالبلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فإن قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية أحد أهم دعائم اقتصاد الدولة، وخاصة ونحن على خطى متسارعة نحو النمو الاقتصادى الشامل حيث يعتبر قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية أحد أهم محاور استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة والتى تهدف بالطبع إلى ضمان الأمن الغذائى وسلامة الغذاء من خلال ضمان الصحة الحيوانية وضمان زيادة إنتاجياتها.

وأشار إلى أنه فى ظل هذه الجائحة التى فاجأت العالم مع مطلع هذا العام، وأثرت تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادى العالمى نتيجة تعليق العديد من الأنشطة فى شتى المجالات، فقد تأثر قطاع الخدمات البيطرية دوليًا تأثرًا مباشرًا، نتيجة التحديات التى تمثلت فى تعليق الحركة، ومنع وجود التجمعات المطلوبة فى العديد من الأنشطة كالحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية والتدريب والإرشاد والتوعية والمتابعات الحقلية.

موضوعات متعلقة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

الأهلي يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعدد من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندي يحقق التباعد الجسدي عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

«مسار إجباري» يحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا.. 22 يوليو

«والنمور لحجرتي» لـ أحمد ناجي على مائدة «مصر المحروسة».. الجمعة