«تطوير العشوائيات»: 1.8 مليار جنيه تكلفة «الأسمرات 3»

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المصريين بدأوا عهدًا جديدًا منذ 2014 في مصر الحديثة.وكشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشروع "الأسمرات 3" تكلف 1.8 مليار جنيه تحمل صندوق تطوير العشوائيات 1.3 مليار منها والباقي دعم به صندوق "تحيا مصر".وأشار خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه تم إنفاق 26 مليار جنيه على تطوير العشوائيات.وأضاف: "نعيش عصر التنفيذ ثم الإعلان، عكس ما كان يحدث قديمًا"، مؤكدُا أنه تم تسكين نحو 2000 أسرة في مشروع "الأسمرات 3"، والباقي سيتم استكماله في المرحلة المقبلة.