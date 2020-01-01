«الصحة العالمية»: زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا بالعالم

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا اليوم، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بواقع 230370 حالة خلال 24 ساعة.وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 228102 في العاشر من يوليو.وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.يشار إلى أن إحصاء "رويترز" ذكر أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم اقترب من 13 مليون حالة اليوم، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف شخص خلال 7 أشهر.