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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منع الحركة وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لاحتواء كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:54 م
إغلاق الخليل وبيت
إغلاق الخليل وبيت لحم
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قررت الحكومة الفلسطينية إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لمدة 4 أيام إضافية ومنع الحركة ما بين كافة المحافظات الفلسطينية لمدة أسبوعين، لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في مؤتمر صحفي، اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا، والأجهزة الأمنية، وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، أصدرت عدة قرارات.

وأصدرت الحكومة قرارا بمنع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، وإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.

كما قررت إغلاق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين، ومنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، ومنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، والتشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس، وتشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.

وأكد أن عدم الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من بعض الفئات، كان سببا في عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية، ما يفرض الاستمرار في بعض الإجراءات والحد من الحركة في الأيام المقبلة، ويفرض المزيد من التشدد في متابعة ومحاسبة من يفشل جهودنا الوطنية في منع تفشي الوباء.

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