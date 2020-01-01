متخصص بالشأن التركي: أردوغان يطيح بأي قاضِ مختلف معه

قال أسامة عبدالعزيز، المتخصص في الشؤون التركية، إن قرار إبعاد 26 قاضيًا ومدعيًا عامًا في تركيا من مناصبهم، يؤكد أن القضاء التركي أصبح مسيسًا دون أي استقلالية وأردوغان تمكن من هذا الأمر وصار على هذا النهج منذ فترة طويلة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد مذبحة لكل قاضٍ أو مدع عام، لا تتوافق أرائه مع أردوغان أو الحزب الحاكم.وتابع: "نسبة فاقدي الأمل في العثور على عمل في تركيا كان عددهم 553 ألف شخص، وارتفع الرقم إلى مليون و310 ألفًا، أي ما يعادل 137%، والبطالة ارتفعت بشكل كبير جدًا وطبقًا للتقارير الرسمية تؤكد أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفعت إلى أكثر من 4 ملايين شخصًا بينما يقول البعض إن العدد تجاوز الـ5 ملايين، فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، وأن التقارير الرسمية لا تعكس الواقع".وأكد أن ارتفاع نسبة البطالة له أسباب عديدة وكثيرة جدًا لأن تركيا تعيش الآن أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعًا في عجز الميزان التجاري بالإضافة لتدخل أردوغان في كل السياسات الاقتصادية في تركيا.