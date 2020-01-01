محمد رجب يواصل تحضيرات مسلسله الجديد

مسلسل "الأخ الكبير" وشارك في بطولته كل من الفنانة عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من إنتاج شركة سينرجي.

يستعد الفنان محمد رجب لخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل تليفزيوني جديد ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذي عُرض مطلع العام الجاري.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل أن الفنان محمد رجب يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع صناع المسلسل من أجل الاستقرار على الخط الدرامي للعمل والشخصية التي سيقدمها خلال الأحداث خاصة، خاصة أن سيناريو المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة والتي يعكف عليه المؤلف أحمد عبدالفتاح.ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفنانين المقرر مشاركتهم في المسلسل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء التعاقدات معهم استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.وكانت آخر أعمال محمد رجب التليفزيونية