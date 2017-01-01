إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 12.8 مليون

كشف إحصاء لرويترز عن أن أكثر من 12.8 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 564961 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 134654 حالة وفاة وثلاثة ملايين و263350 حالة إصابة.وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 71469 حالة وفاة ومليون و839850 إصابة.واحتلت الهند المركز الثالث مسجلة 22674 حالة وفاة و849553حالة إصابة.وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11335 حالة وفاة و727162 حالة إصابة.