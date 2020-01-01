هيدي كرم: المرأة تتحمل الرجل الخائن ولا تتحمل البخيل

قالت الفنانة هيدي كرم، إنها إذا رأت إحدى أصدقائها تقدم على الزواج من رجل "عينه زايغة"، ستحذرها منه، وتحاول منعها من الزواج منه.وأضافت هيدي خلال تقديم برنامج "رجل و2 ستات"، إن لحظات الإعجاب يشعر بها الجميع رجال وفتيات، متابعة: "لكن الرجل لو عينه زايغة لن يرضيه شيء".وتابعت هيدي: "الست ممكن تستحمل الخائن أو اللي عينه زايغة، وممكن تتحمل العصبي، لكن البخل الشديد صعب تستحمله، لأن عنده بخل في المشاعر وفي الفلوس، وكل حاجة".ورد الفنان أحمد صلاح حسني، قائلًا: "في فرق بين الرجل اللى عينه زايغة واللي عينه فارغة"، موضحًا أن الثاني أسوأ بكثير من الأول لأن الأول ينظر لمواصفات محددة، بينما الثاني ينظر لكل شيء.