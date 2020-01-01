تكثيف التحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب بالمنصورة

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، من جهودهم لكشف لغز عثور أهالى قرية البقلية التابعة للمركز على جثة شاب مصاب بطلقات نارية وملقى بالقرية.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية البقلية يفيد بعثورهم على جثة شاب من القرية مصاب بطلقات نارية.وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "تامر. أ. ال، 35 سنة"، عامل باليومية ومصاب بطلقات نارية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وكشف الجناة كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وصرحت بتسليم الجثمان لذويه ودفنه عقب التشريح.