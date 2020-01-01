عزة مصطفى للأمهات في الأسمرات: حافظوا على المكان من أجل أولادكم

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، الأمهات التي انتقلت من العشوائيات إلى السكن في الأسمرات، قائلة: «أرجوكي حافظي على المكان من أجل أولادك».وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المُذاع على فضائية "صدى البلد": «آن الآوان أن يعيش أبناؤك في أمان وفي مكان آدمي».وأكدت عزة مصطفى، أن ما يتم من مشروعات نتيجة مجهود عظيم غير مسبوق، وما كان ليتم لولا وجود قيادة سياسية حريصة على المواطن وعلى توفير المسكن والعلاج وكل احتياجاته.