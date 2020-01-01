مقتل جنود من أذربيجان في اشتباك على الحدود مع أرمينيا

أفادت وزارة الدفاع في أذربيجان في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن جنديين أذريين قتلا وأصيب خمسة آخرون في قتال اندلع مع أرمينيا على الحدود.ونقلت اليوم الأحد، وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة أن القتال الذي بدأ بعد ظهر اليوم الأحد، مازال محتدما، متهمة أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولتان عام 1994.وقالت شوشان ستيبانيان، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، في منشور على فيسبوك اليوم الأحد، إن القوات الأذرية حاولت الاستيلاء على موقع عسكري أرميني على الحدود عند حوالي الساعة 30ر1 مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، لكنها أجبرت على التراجع. وأضافت أن الأرمينيين لم يتكبدوا أي خسائر.واتهم كلا الجانبين الآخر باستخدام المدفعية خلال القتال.واستولى الأرمن على إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي وسبع مقاطعات مجاورة من أذربيجان في حرب اندلعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتى السابق عام.1991وبينما انتهت الأعمال العدائية الرئيسية بوقف إطلاق النار بوساطة روسية، لم يتم التوقيع على أي اتفاق سلام بين البلدين.