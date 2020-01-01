«الثقافي الروسي» بالإسكندرية ينظم صالونه الأدبي أونلاين

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية برئاسة مراد جاتين، اليوم الأحد، لقاء الصالون الأدبي حول أعمال الأديب "بوريس باسترناك" من خلال بثه عبر الإنترنت وذلك في إطار العام الثقافي المصري الروسي 2020.ووجه مراد جاتين الشكر إلى متابعي اللقاء عبر شبكة الإنترنت، وشارك في اللقاء - الذي بث على الصفحة الرسمية للمركز عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي - من خلال مجموعة من الفيديوهات التي قدمها الأكاديميون والأدباء والنقاد.واستعرض الأدباء ملامح الإبداع لدى بوريس باسترناك وما قدمه من روائع الأدب الروسي.وأدارت الصالون الأديبة مني عمر، تحت عنوان "عظماء الأدب الروسي" التي بدأت فعالياته من مطلع 2020 بمناقشة أعمال كبار الأدباء بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين.