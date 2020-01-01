«الأطباء» تنعي مدير مستشفى التكامل السابق بالغربية بعد وفاته بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور عرفة رجب عمر نحلة، مدير مستشفى التكامل (سابقا) بشونى بالغربية، والذي توفي بمستشفى العزل بكفر الزيات، بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد "كوڤيد 19.وأوضحت النقابة أن عدد المتوفين بفيروس كورونا بين الأطباء وصل حتى الآن إلى ١٠٥ شهداء.كانت وزارة الصحة والسكان قد سجلت أمس انخفاضا جديدا فى إصابات كورونا، حيث تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.