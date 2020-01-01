«بيتي هيتخرب».. رانيا يوسف تقبل اعتذار متحرش

فضحت الفنانة رانيا يوسف المتحرشين، حيث نشرت صور تعليقاتهم وأسمائهم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وفاجأت رانيا يوسف متابعيها على موقع «تويتر» بنشر اعتذار متحرش، وعلقت عليها: «مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر واحنا بنقبل الاعتذار والحمدلله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها».وشاركت رانيا يوسف في حملة «افضح متحرش» التي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة طالب الجامعة الأمريكية والمتهم بالتحرش واغتصاب عدد كبير من الفتيات.