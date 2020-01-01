وزيرة الهجرة: إنشاء المركز المصري الألماني يواكب «مراكب النجاة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يعد رسالة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ويؤكد للشباب الراغب في الهجرة أن هناك طرقًا شرعية للسفر والعمل في الخارج.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم - في تصريح عقب توقيع الاتفاق التنفيذي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج - أن المبادرة الرئاسية «مركب النجاة» تتحدث عن الفرص البديلة للهجرة غير الشرعية وأن هذا المركز يواكب تلك المبادرة حيث يمنح تلك الفرصة.وأوضحت أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو الأول من نوعه في مصر، وجاء ضمن برنامج «التنمية من أجل الهجرة» وهو البرنامج العالمي الذي تشترك فيه مصر وألمانيا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة 2030.وأشارت إلى أن هذا المركز هو ثمرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتة إلى تعاون وزارة الهجرة مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي، بجانب العمل مع الحكومة الألمانية لإنشاء هذا المركز، حيث كانت قد بدأت المفاوضات المشتركة والمذكرات المتبادلة منذ شهر أغسطس عام ٢٠١٧ إلى أن تم توقيع الاتفاق التنفيدي اليوم الأحد الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٠، مشددة على أن هذا الاتفاق التنفيذي يعطي الحرية الآن لإطلاق المركز وموقعه الالكتروني والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في أغسطس المقبل.ونوهت الوزيرة بأن المركز سيدرس احتياجات سوق العمل الألماني ليساعد الشباب المصري الراغب في الهجرة بشكل شرعي، موضحة أن كل مقاطعة ومدينة بألمانيا لها متطلبات مختلفة؛ ولذلك فإن هذا المركز سيؤهل الشباب المصري فنيًا وحرفيًا ولغويًا وثقافيًا على استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة لكي يشغل وظيفة بألمانيا، بالإضافة إلى الاستمرار في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل على إعادة إدماج المهاجرين العائدين إلى مصر.ولفتت إلى أن المركز المصري الألماني سيكون بمثابة شبكة من العلاقات مع الوزارت المعنية، فعلى سبيل المثال يتعين التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي من خلال مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية، فضلًا عن العمل مع منظمات المجتمع المدني نظرًا لوجود شباب متدرب بها.وحول أعداد الشباب الذي سيقوم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج باستيعابها، أعربت الوزيرة عن اعتقادها في أنه مع إطلاق الموقع الالكتروني لهذا المركز سيكون هناك الكثير من المتقدمين، قائلة "سنعطي للمركز فرصة شهر أو شهرين ثم نصدر تقريرًا حول عمل المركز وكيفية التنسيق لتوفير الفرص وإعداد الشباب للسفر للعمل بألمانيا".وذكرت السفيرة نبيلة مكرم بأننا نستهدف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والمتدربين الجاهزين لسوق العمل، ولكن طبقًا لاحتياجات سوق العمل الألماني، وأعادت التأكيد على أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الشرعية لكنها ضد الهجرة غير الشرعية.وكانت وزيرة الهجرة والدكتور أندرياس كوك مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، قد وقعا اليوم العقد التنفيدي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج بتكلفة ٢ مليون يورو.