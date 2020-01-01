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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تنشر فيلمًا تسجيليًا عن مشروع تطوير الأسمرات

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:19 م
تطوير الأسمرات
تطوير الأسمرات
أحمد عاشور
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مقطع فيديو يوضح المشروعات القومية التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال السنوات الماضية، تحت عنوان "بسمة أمل".

وأوضح الفيديو بداية الطريق للقضاء على العشوائيات بمشروع الأسمرات، والذي ضم 167 عمارة سكنية على مساحة 65 فدانا، بتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه مصري، تضم 6138 وحدة سكنية.

ثم إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات الذي يضم 134 عمارة سكنية على مساحة 61 فدانا بتكلفة 620 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، والذي ضم كل المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطن.

وتأتي المرحلة الثالثة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، والتي تضم 124 عمارة سكنية تضم 7304 وحدات سكنية، على مساحة 62 فدانا، بإجمالي تكلفة مليار و980 مليون جنيه، بتمويل صندوق تحيا مصر.

ويضم الأسمرات 3، 176 محل تجاري و6 منافذ بيع للسلع التموينية ومخابز، و4 وحدات صحية، و12 ألف متر مربع ملاعب رياضية.

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