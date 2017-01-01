الأقصر: 94% معدل حضور طلاب الثانوية اليوم

أعلن محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر، انتظام أعمال امتحانات الكيمياء لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة دور أول الشعبة الأدبية للعام الدراسي 2019 2020.وأوضح الشامي، أن نسبة حضور الطلاب اليوم بلغت 94% بواقع 6130 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين لأداء امتحانات اليوم 6485 حيث حضر 4205 طالب لأداء امتحان مادة الكيمياء من إجمالي 4524 طالبا، وحضر 1952 طالبا لأداء امتحان مادة الجغرافيا من إجمالي 1961.وأكد على استقرار الأوضاع بكافة اللجان وعدم ورود أى شكاوى من قبل الطلاب أو بلاغات بأي محاولات للغش، مضيفا أنه تم متابعة مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ولم يتم رصد أى حالات اشتباه بالإصابة سواء بين الطلاب أو العاملين.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لسير أعمال امتحانات الثانوية العامة في إطار الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.