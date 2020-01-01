أعاد 25 ألف جنيه.. «التضامن» تكرم سكرتير وحدة صفط تراب

كرمت أمانى خالد النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأحد، خالد حامد إسماعيل سكرتير بوحدة صفط تراب بعد أن عثر على حقيبة بها 20 ألف جنيه داخل التاكسي الذي يعمل عليه بعد الانتهاء من عمله بوحدة الشئون الاجتماعية بصفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى.وأكد خالد حامد - خلال التكريم - أنه بعد نزول سيدة تدعي نورهان القاضي من سيارته التاكسى، وجد شنطة بها المبلغ المشار إليه وتليفون محمول، مشيرا إلى أنه انتظر اتصالا من صاحبة النقود، وأوصل المبلغ إلى السيدة، لافتًا إلى أنه رفض الحصول على أي مبالغ مالية مكافأة له.