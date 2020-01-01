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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتانياهو يتعهد تقديم مساعدات مالية لاحتواء غضب الإسرائيليين

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:11 م
نتانياهو
نتانياهو
وكالات
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية فورية للمتضررين جرّاء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت تزداد الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومته لمكافحة الوباء.

وتوافد آلاف الإسرائيليين إلى ساحة رابين في تل أبيب السبت، معبرين عن شعورهم بالإحباط من نتانياهو الذي قوبلت إدارته للأزمة بإشادة في البداية.

وسجلت إسرائيل الأسبوع الماضي أكثر من ألف إصابة خلال 24 ساعة وهو ارتفاع كبير مقارنة بالأعداد اليومية التي سجلت في السابق وقبل تخفيف القيود، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 38 ألفا، بينها 358 وفاة.

ولم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تظاهرة تل أبيب، لكنه وعد بأن حكومته بصدد صرف المساعدات المالية، وكان قد تعهد الخميس الماضي خلال كشفه عن الخطة الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفيروس بتقديم منح مالية تصل إلى 7500 شيكل (2170 دولار أميركي) لأصحاب الأعمال الخاصة، لكنه حذر من فرض تدابير الإغلاق مجددا، وهو ما من شأنه أن يجمّد النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

وبدأت إسرائيل الثلاثاء بتطبيق قيود جديدة، مثل إغلاق الحانات، والصالات الرياضية، إضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن العامة، وزيادة الغرامة على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات.

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