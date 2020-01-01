إصابة 2312 بكورونا المستجد في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 1645 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد في العراق اليوم.وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء"نينا"، اليوم الأحد، أنه تم فحص 11 ألفا و154 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا الشأن؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة للكشف عن الفيروس التاجي منذ بداية ظهور المرض بالعراق، إلى 682 ألفا و632 نموذجا.وتابعت أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2312 حالة، وعدد الوفيات بلغ 95 حالة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 44 ألفا و724 حالة، ومجموع الإصابات 77 ألفا و506 حالات.