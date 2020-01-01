الغضبان: إقامة أكبر سوق للسمك في الشرق الأوسط ببورسعيد (فيديو)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم القضاء على العشوائيات في المحافظة خلال ٦ سنوات فقط بعد ٥٠ عاما من متاجرة الإخوان بها، لافتًا إلى أن نمط الحياة في المحافظة تغير بشكل كبير بعد هذه الخطوة وحدث نوعا من التطور الكبير بعد مشروعات الإسكان.وأشار اللواء عادل الغضبان، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم عمل أكبر سوق للسمك في الشرق الأوسط بوسط المحافظة، والذي تم إنشاؤه بالكامل بسواعد مصرية وفكر مصري.وأضاف أن البنية التحتية الإلكترونية في المحافظة سهلت الكثير من الخدمات على المواطنين في قطاعات مختلفة، منوها بأن خطة بناء الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد ومدينة بورفؤاد ستقضي على كافة الأسواق العشوائية بالمحافظة.وأوضح محافظ بورسعيد، أن الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد ومدينة بورفؤاد تعد خدمة متميزة لجموع أهالي المحافظة وزائريها.