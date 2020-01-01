«تعليم جنوب سيناء»: لم ترصد شكوى والامتحانات تسير بشكل منضبط

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ورئيس غرفة عمليات المديرية محمد حامد عقل أنه لم ترد للغرفة اليوم الأحد، أي شكاوى، وأن إجراءات الامتحانات وفق إجراءات آمنة ومنضبطة.وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سير امتحان الشهادة الثانوية بالمحافظة برئاسة محمد حامد عقل، وعادل عتلم رئيس اللجنة الثلاثية عضوًا، ومحمود السعيد مدير التعليم العام عضو اللجنة الثلاثية، ومحمود جلال عضو اللجنة الثلاثية، ومحمد عطية مدير مركز التطوير بالمديرية، ووحيد عزمي مشرف عام الاستراحات، وعزت الصغير مسؤول الأمن بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.وتابعت اللجنة منذ الساعات الأولى وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان ومتابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان على مستوى المديرية.