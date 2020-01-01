الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه ويسجل 15.91 جنيه بالبنوك

استمرت أسعار صرف الدولار في الانخفاض أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية ليفقد ما بين 2 و3 قروش جديدة.وبحسب البنوك انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنكي (الأهلي المصري – بنك مصر)، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.وقال متعاملون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تزايد التدفقات بالنقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق المصرية بعد نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلًا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية، ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.