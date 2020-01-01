المحرصاوي يعلن ربط كليات جامعة الأزهر بالمنظومة الرقمية

قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر اتخذت عدة إجراءات حاسمة في مقدمتها استكمال الطلاب لعامهم الدراسي من خلال المنصات التعليمية، كما قامت الجامعة بأخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس مثل تعقيم جميع الكليات والمدن الجامعية، وتوزيع الكمامات التي أنتجتها كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، إلى جانب تصميم بوابات التعقيم لدخول وخروج الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.وأوضح أن المدن الجامعية بجامعة الأزهر شاركت في استضافة أعداد كبيرة من أبناء مصر العالقين بالخارج فور وصولهم إلى أرض الوطن، لافتا: "سوف يتم تعيين عدد كبير من أوائل خريجي كليات جامعة الأزهر في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بامتحانات الدراسات العليا والتي سيتم تحويلها من النظام المركزي إلى المحافظات، وليست بالقاهرة فقط، على أن يختار الطالب المكان الذي يناسبه حسب الموقع الجغرافي من خلال التسجيل الرقمي.وأضاف أن جامعة الأزهر وضعت ضوابط ستطبق من العام الدراسي القادم، وذلك بالنسبة للطلاب الوافدين وتم ذلك بالاتفاق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كما أنه يجرى الآن ربط كليات جامعة الأزهر من خلال مشروع "داتا سنتر" تحقيقًا لمنظومة التحول الرقمي.جدير بالذكر أن برنامج سفراء الأزهر من المشروعات التي أولاها شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عناية خاصة حيث يعمل هذا المشروع على ثقل مواهب الأزهريين ليكونوا اللسان المُعبر عن الأزهر الشريف في المرحلة الراهنة، كما أنه يقدم خدمة لمنتسبي الأزهر في كل مجالات الحياة ويأتي في مقدمتها إعداد الخريجين لسوق العمل عدادًا جيدا.