رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

النقابة العامة للبترول: مصر العاشرة عالميًا في التعدين (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:47 م
المهندس محمد جبران
المهندس محمد جبران
ياسمين عباس
طباعة
قال المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، إنه أصبح لمصر تواجدا على الخريطة العالمية للتعدين، وذلك بفضل اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالقطاع في مصر، موضحًا أن هناك الكثير من الشركات المهتمة بمجال التعدين داخل مصر.

وأضاف المهندس محمد جبران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten": "الخير جاي لمصر الفترة اللي جاية"، لافتًا إلى أن اكتشاف منجم الذهب الأخير سيكون له أثر قوي على الاقتصاد المصري، وأن قطاع التعدين سينطلق انطلاقة كبيرة جدًا.

وتابع: "لم يكن لنا أي وجود على خريطة التعدين في العالم، ولكن خلال 6 سنوات في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا نحتل المرتبة العاشرة"، لافتًا إلى أن الاستثمار في قطاع التعدين غير هين وبالمليارات.

وأوضح رئيس النقابة العامة للبترول، أن أبرز التحديات التي كانت تواجه التعدين في مصر عدم التخطيط، وأن المناخ السابق كان غير مستقر أمنيا ولا سياسيًا، لذلك كان ليس هناك ثقة في الاستثمار في البلاد.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«عمليات التعليم»: خطأ في سؤال «الجغرافيا» للثانوية العامة

«التعليم»: حددنا هوية متداول إجابات «جغرافيا وكيمياء» الثانوية العامة

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

حريق ضخم يلتهم سوق توشكى بحلوان (صور)

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

كيف تحول حي «شبرا» من الانفتاح لمرتع للتكفريين؟

طلعت رضوان يصدر كتاب «التأرجح بين المنطوق والمكتوب»

الثلاثاء.. «تجارة الذهب في إفريقيا» محاضرة بساقية الصاوي

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»