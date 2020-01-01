النقابة العامة للبترول: مصر العاشرة عالميًا في التعدين (فيديو)

قال المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، إنه أصبح لمصر تواجدا على الخريطة العالمية للتعدين، وذلك بفضل اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالقطاع في مصر، موضحًا أن هناك الكثير من الشركات المهتمة بمجال التعدين داخل مصر.وأضاف المهندس محمد جبران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten": "الخير جاي لمصر الفترة اللي جاية"، لافتًا إلى أن اكتشاف منجم الذهب الأخير سيكون له أثر قوي على الاقتصاد المصري، وأن قطاع التعدين سينطلق انطلاقة كبيرة جدًا.وتابع: "لم يكن لنا أي وجود على خريطة التعدين في العالم، ولكن خلال 6 سنوات في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا نحتل المرتبة العاشرة"، لافتًا إلى أن الاستثمار في قطاع التعدين غير هين وبالمليارات.وأوضح رئيس النقابة العامة للبترول، أن أبرز التحديات التي كانت تواجه التعدين في مصر عدم التخطيط، وأن المناخ السابق كان غير مستقر أمنيا ولا سياسيًا، لذلك كان ليس هناك ثقة في الاستثمار في البلاد.