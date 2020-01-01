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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بسرعة تنفيذ الممشى السياحي بالزقازيق

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:43 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير كورنيش بحر مويس "الممشى السياحي المرحلة الثانية"، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالممشى لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق، بسرعة إنهاء المرحلة الثانية التي تبدأ من  أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق والمقامة بتكلفة تقدر بـ 7 مليون و300 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية، اليوم، للأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشي للوقوف على نسب التنفيذ، حيث تلاحظ له التباطؤ في تنفيذ الأعمال، ليؤكد المحافظ على مسؤولي الشركة أنه في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال بالممشى، سيتم توقيع غرامة مالية وسحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى أكثر جدية.  

و أكد " غراب" أن مشروع تطوير كورنيش بحر مويس يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى  تبدأ من كوبرى الرى وصولا إلى نادى الرى وبتكلفة تقدر بـ 3 مليون و969 ألف  جنيه، حيث  تم الانتهاء من  المراحل الأساسية للمشروع  كـ "التدبيش" وإقامة حائط ساند للمشي السياحي  بطول 80 سم، وعرض 20 سم، على مسافة 100 متر، طول علي بحر مويس، كما تم الإنتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند وغرس الزهور والورود الملونة وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون.

كما تم الانتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية ودهان السور الخرساني والبلدورات،  لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحي على بحر  مويس والذي يمثل متنفسًا هامًا للمواطنين من أبناء المحافظة.

و رافق المحافظ في جولته المهندس محمد الصافي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

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