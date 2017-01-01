يسرى‭ ‬عبيد يكتب: «أيا صوفيا».. لعبة أردوغان المكشوفة

تجارة الدين عندهم رائجة.. يستخدمونها وقتما يشاءون.. كلما وقعوا فى مأزق استدعوا الدين ليخرجهم من أزمتهم..عن زعيم التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الرئيس التركى أردوغان أتحدث.. شعبيته فى الداخل والخارج فى تدهور.. يحتل مدنا سورية وليبية وعراقية مسلمة.. قتل المسلمين.. سرق أرضهم ونفطهم وزرعهم.. ارتكب كل الموبقات وعندما بدأ يفقد هيبته وزعامته الفالصو لجأ إلى لعبة جديدة باسم الدين، أفيونة الشعوب.. تذكر الخليفة والخاقان الأعظم فجأة أن هناك متحفا اسمه أيا صوفيا فى إسطنبول كان مسجدا أيام الدولة العثمانية وعندما سقطت على يد كمال أتاتورك أصدر قرارا عام 1934 بتحويله إلى متحف، أردوغان يحكم منذ قرابة العشرين عاما.. لماذا لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن طوال العشرين عاما.. ولكنه الآن فى خطر فلجأ إلى محاولة استعادة صورته الإخوانية الدينية كزعيم إسلامى.. لكن حيلته مكشوفة ولن تفلح فى إنقاذ جسده المريض. فهو ملىء بالثقوب التى لن يستطيع مداواتها.

الإخوان مرعوبون.. أعضاء التنظيم الدولى أيديهم على قلوبهم.. خليفة المسلمين.. سلطان السلاطين فى خطر..

اللعب بالدين ديدنهم.. تناسوا أن هذا الخليفة العثمانى الإسلامى ونظامه ودولته جزء من دخلهم القومى من تجارة لعب القمار وفتيات الليل المقننة رسميا، فمسألة تجارة الجنس فى تركيا تدر على البلاد دخلا قدره 4 مليارات دولار، حسب عدة تقارير لوسائل إعلام محلية وأجنبية، حيث تُمارس المهنة فى تركيا بشكل علنى ومصرّح بها منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك، وفقاً للمادة 227 من القانون 5237 التركى، وتضم تركيا حوالى 15 ألف بيت مرخص لهذه المهنة، ويصل سن التقاعد لها سنة، فى حين تضاعف عدد العاملين بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات فى ظل حكم العدالة والتنمية الإسلامى.

كما أفادت تقارير بأن عدد الذين يلعبون القمار فى تركيا يبلغ مليون شخص، حيث تبلغ قيمة ألعاب القمار نحو مليار دولار سنوياً، بينما كشف تقرير بريطانى أن هذه القيمة تبلغ خمسة مليارات دولار، ما يجعل تركيا الثالثة عالمياً.. كما أفاد تقرير أعدته غرفة تجارة أنقرة بأن المافيا التركية التى تمارس مئات النشاطات تحصد قرابة ستين مليار دولار سنويا من الاقتصاد فى السوق السوداء فى تركيا، وهو ما يقارب ربع الدخل القومى، ولم يبذل حزب العدالة والتنمية الإسلامى، بزعامة أردوغان، الذى يحكم تركيا منذ عاما، أى مجهود لإلغاء هذه التجارات المحرمة.. أضف إلى ذلك علاقته الممتازة بدول الاحتلال الإسرائيلى، فتركيا زادت التعاون العسكرى مع إسرائيل منذ احتلالها شمال جزيرة قبرص عام 1978، والذى أدى إلى عقوبات أمريكية أوروبية على قطاعها العسكرى واعتمدت أنقرة آنذاك على الجانب الإسرائيلى فى تحديث الجيش التركى.

ووصل التبادل التجارى بين تل أبيب وأنقرة إلى مبالغ كبيرة وخيالية، بل على العكس، فإن شركات الطيران التركية تعد أكبر ناقل جوى من وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلى، كما أن حجم التبادل التجارى ونقل البضائع عبر حيفا ازداد كثيرًا حتى قبل عودة العلاقات بعد أزمة السفينة مرمرة.

وتعتبر إسرائيل واحدة من أهم 5 أسواق تسوّق فيها تركيا بضائعها، حيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين فى العام 2016 أكثر من 4.2 مليار دولار لترتفع بنسبة 14% فى العام 2017. ووصل التبادل التجارى بينهما إلى 3.9 مليار دولار سنويا، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون والأتراك إنهم يطمحون لرفعه إلى 10 مليارات دولار فى غضون السنوات الخمس المقبلة.

على أعضاء الإخوان قبل أن يعلنوا النفير العام لإنقاذ خليفة المسلمين أن يعلموا من هو الخليفة الذى يدعون لإنقاذه.. وما هى الدولة التى يعتبرون انهيار ليرتها انهيار للإسلام؟.. لكنهم يعلمون ويتناسون.. لأنهم لم يبق لهم غير أردوغان وتركيا.

لكل ما سبق وما سأستعرضه هنا أكره أردوغان ونظامه وأتمنى سقوطه.. فالأسباب كثيرة والعلل كبيرة.. فهذا الرجل أصبح له «تار بايت» مع الدولة المصرية ونظامها بعدما تم القضاء على حلمه بأن يصبح خليفة للمسلمين بتولى جماعة الإخوان الحكم فى كل البلاد العربية بعد ما سمى الربيع العربى.. وأستطيع أن أقول بكل أريحية واقتناع أنه لولا وجود هذا الرجل وأمثاله من حكام قطر وغيرهم لتغير حالنا كثيرًا بعد ثورة يونيو.. لقد شن هو والتنظيم الدولى للإخوان حملة ضارية ضد مصر ونظام الرئيس السيسى، أسردها فى عدة نقاط أضرت كثيرا بهذا البلد.. لكنها لم ولن تسقطه..

أولا: دعم جماعة الإخوان بكل قوة بعد إسقاطهم فى يونيو.. نصب لهم منصات إعلامية فى بلده يلقون منها بحمم التحريض على القتل والتفجير والتدمير لكل شىء فى هذا الوطن.. كل قنوات التحريض ضد الدولة مدعومة بشكل كامل من أردوغان.. كل العمليات الإرهابية التى جرت فى مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن.. كل نفس قتلت.. كل أب فقد ابنه.. كل زوجة مترملة فقدت زوجها.. كل أم ثكلى فقدت فلذة كبدها.. كل طفل فقد أباها.. كل مصاب فقد ذراعه أو قدمه.. أو تعرض لعاهة مستديمة فى تفجير أو قنص أو عملية انتحارية هنا أو هناك.. يتحمل أردوغان وأجهزته وأذنابه فى تركيا وقطر وزرها.. هم من ساعدوا الإرهابيين فى سيناء على الصمود طوال الفترة الماضية حتى أصبح الجيش المصرى قاب قوسين أو أدنى من القضاء عليهم بعدما استشهد الكثير من أبنائنا على أيدى هؤلاء المارقين الخارجين عن الدين.

ثانيا: فعل كل ما فى وسعه لضرب الاقتصاد المصرى.. كمية غير مسبوقة من الشائعات والتحريض على الدولة المصرية.. رجال الجماعة الموجودون فى مصر وبتخطيط من تركيا حاولوا إحداث أزمة كبيرة فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.. سحبوا ملايين الدولارات من البنوك.. ولولا قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الصعب لتخطى سعر الدولار العشرين جنيها.. كما حاول أردوغان ضرب السياحة المصرية بكل الطرق.. وما حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء منا ببعيد، حيث إننى سمعت بأذنى من الإعلامى عماد الدين أديب أنه علم من مصادره أن المخابرات التركية لها يد فى تفجير الطائرة الروسية بشرم الشيخ فى أكتوبر، مما تسبب فى ضربة عنيفة للسياحة الروسية خاصة، وللسياحة المصرية عامة.. وأدى إلى تعليق كثير من الدول رحلاتها لمصر بعد هذه الحادثة.

ثالثا: أصيب أردوغان بصدمة عصبية شديدة أفقدته توازنه بعد الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر فى البحر المتوسط.. هدد بمنع شركة إينى الإيطالية من التنقيب عن الغاز والبترول فى البحر المتوسط.. الرد المصرى كان قويا.. لطمه على خده فلجأ إلى معاقبة الطرف الأضعف وهو قبرص ومنعها من التنقيب فى منطقة الامتيازات الخاصة بها.

رابعا: من كيد أردوغان وحقده على الدولة المصرية لجأ إلى السودان، التى يوجد بينه وبين نظامها رابط مشترك وحبل موثوق، هو أيديولوجية الإخوان، فقام باستئجار جزيرة سواكن على البحر الأحمر من النظام السودانى لتكون خنجرا فى خاصرة الدولة المصرية، متوهمًا أنه بذلك سيحاصر مصر من الجنوب.

خامسا: حاول أردوغان اختراق الأمن القومى العربى.. سعى لتدمير الدولة السورية.. أدخل المجموعات الإرهابية من حدوده ودعمهم بالمال والسلاح حتى يمزقوا سوريا ويستولوا عليها لحساب خليفة المسلمين.. تاجر معهم.. اشترى منهم النفط المسروق من الأرض السورية بأبخس الأثمان.. ثم نقلهم بعد ذلك إلى ليبيا لمحاولة تدميرها أيضا وإدخالها ضمن حريم السلطان ولكن هيهات هيهات أن نسمح له بذلك.