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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 27 حالة من كورونا بمستشفى قفط التعليمي بقنا

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:40 م
مستشفى قفط التعليمي
مستشفى قفط التعليمي بقنا
قنا: إسلام البكري
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أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن خروج 27 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من مستشفى قفط التعليمي بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والإرشادات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال جولة سكرتير عام المحافظة على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات، وأماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض.

وللتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، رافقه خلال الجولة الدكتور أشرف الأحمر، مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.

و تفقد " شلبي" خلال جولته أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، وكذلك التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل، والأدوية والأمصال، وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.

وأعرب "شلبي" عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمنظومة الطبية، لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى.

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