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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم سوهاج» تمد العمل بالأمر الإداري المنظم لحضور العاملين

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:30 م
ماهر عبد الخالق
ماهر عبد الخالق
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قرر ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مد العمل بالأمر الإداري السابق الصادر من المديرية بتاريخ 2962020م، والخاص بتنظيم حضور العاملين بديوان المديرية، لحين صدور تعليمات جديدة على أن يترك تقدير الحالات الإنسانية للمدير العام بناءً على عرض مديري الإدارات، وبما لا يعطل العمل، مع مراعاة مصالح المواطنين، وكذلك صالح العمل.

وفي نفس السياق قرر عبد الخالق مجموعة من الإجراءات بناءً على اعتماد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمذكرة المرفوعة لسيادته من مديرية التربية والتعليم بشأن ضوابط تنظيم حضور العاملين بالمدارس، وهذه الإجراءات تتمثل في الآتي:

1ـ تفويض الإدارة المدرسية بكل مدرسة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب ظروفها الصحية عدم الاختلاط في ظل هذه الظروف والتي يقدرها مدير المدرسة من الحضور لمقار المدارس للعرض علي مدير الإدارة والموافقة، لحين صدور إشعارات أو تعليمات أخرى.

2 ـ تقوم إدارة كل مدرسة بتقسيم باقي قوة العمل بالمدرسة للحضور بالتناوب فيما بينهم لأداء الأعمال المطلوبة حاليًا.

3 ـ تقوم إدارة كل مدرسة على حدة بإعداد مذكرة بكافة الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها بالمدرسة وعرضها على مدير الإدارة التعليمية التي تقع بنطاقها المدرسة لمراجعتها واعتمادها بعد التحقق من توافقها مع الصالح العام وبما يحقق التنظيم الجيد لسير العمل وحسن أدائه.

ـ أما بالنسبة لتنظيم العمل بدواوين الإدارات التعليمية، فتقرر أن يتم العمل بالأمر الإداري السابق الصادر من المديرية بتاريخ 2962020م، مع مراعاة الحالات الإنسانية عن طريق مدير الإدارة بما يكفل صالح العمل ويراعي قضاء مصالح الجماهير.

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