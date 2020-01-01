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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الإنشاءات بمجزر حصة شبشير نصف الآلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:19 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الإنشاءات الجارية بمجزر حصة شبشير "نصف الآلي"، بحضور الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وإبراهيم فايد نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه من المقرر الانتهاء من المجزر وافتتاحه بنهاية العام الجاري وفقًا للاشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيًا، مشيرًا إلى أن تكلفة المجزر تقدر بـ 40 مليون جنيه ويقع على مساحة 30 قيراطًا بواقع 2 عنبر للذبح، ويخدم أهالي مركزي طنطا والمحلة الكبرى ويستوعب أكثر من 1680 رأسًا يوميًا.

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