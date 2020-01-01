محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير حديقة «فريال» (صور)

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قرب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بحديقة فريال والتي سيتم افتتاحها قريبا في حدث يليق بتاريخ وعراقة الحديقة، ويتناسب مع التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا.جاء ذلك خلال جولة المحافظة الميدانية لمتابعة اللمسات الأخيرة في تطوير حديقة فريال والانتهاء من كافة الأعمال الجارية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظ، والشركات المنفذة لأعمال التطوير.وتابع المحافظ، الموقف التنفيذي الأخير للأعمال التي تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التي تجرى بها، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقي الأعمال، طبقا لنماذج التصميم المعدة مسبقا والانتهاء من العمل وفقا للمخطط الزمني، مشيرا إلى أن تطوير حديقة فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية.