إصابات كورونا في كندا تتجاوز الـ 109 آلاف

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في كندا إلى 109 آلاف و150 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات، إلى أن الوفيات في كندا جراء الفيروس وصلت إلى 8818 حالة، بينما تعافى 72 ألفا و784 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.