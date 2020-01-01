طقس الإثنين حار رطب نهارًا لطيف ليلًا.. القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على كليهما.وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 30 23وادي النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 23بلطيم 31 24مطروح 27 20السلوم 30 20سيوة 36 21بورسعيد 31 23دمياط 30 23الزقازيق 35 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 21السويس 35 22العريش 31 22رفح 31 21راس سدر 38 25نخل 36 17نويبع 36 27طابا 34 24كاترين 31 16الطور 36 25شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 27مرسى علم 37 29الفيوم 36 25بني سويف 36 24المنيا 38 24أسيوط 41 23سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 41 28إدفو 41 28أبو سمبل 41 29الوادي الجديد 40 25شلاتين 36 29أبو رماد 34 28حلايب 32 30راس حدربة 33 29أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة المكرمة 41 28المدينة 42 28الرياض 45 31المنامة 42 34أبوظبي 43 32الدوحة 42 33الكويت 48 32دمشق 38 17بيروت 30 25عمان 33 18القدس 29 18غزة 30 22بغداد 45 28مسقط 36 31صنعاء 28 15الخرطوم 40 27طرابلس 29 22تونس 33 22الجزائر 29 21الرباط 28 19أنقرة 32 16إسطنبول 26 20إسلام آباد 36 26نيودلهي 36 27جاكرتا 33 24بكين 28 22كوالالمبور 32 24طوكيو 24 19أثينا 32 22روما 31 17باريس 27 14مدريد 36 21برلين 32 12لندن 24 15مونتريال 27 19موسكو 27 16نيويورك 31 23واشنطن 32 22نواكشوط 30 24أديس أبابا 21 13