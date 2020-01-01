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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طقس الإثنين حار رطب نهارًا لطيف ليلًا.. القاهرة 35

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:38 م
الأرصاد
الأرصاد
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 27 20
السلوم 30 20
سيوة 36 21
بورسعيد 31 23
دمياط 30 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 35 22
العريش 31 22
رفح 31 21
راس سدر 38 25
نخل 36 17
نويبع 36 27
طابا 34 24
كاترين 31 16
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 38 24
أسيوط 41 23
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبو سمبل 41 29
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 36 29
أبو رماد 34 28
حلايب 32 30
راس حدربة 33 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 28
المدينة 42 28
الرياض 45 31
المنامة 42 34
أبوظبي 43 32
الدوحة 42 33
الكويت 48 32
دمشق 38 17
بيروت 30 25
عمان 33 18
القدس 29 18
غزة 30 22
بغداد 45 28
مسقط 36 31
صنعاء 28 15
الخرطوم 40 27
طرابلس 29 22
تونس 33 22
الجزائر 29 21
الرباط 28 19
أنقرة 32 16
إسطنبول 26 20
إسلام آباد 36 26
نيودلهي 36 27
جاكرتا 33 24
بكين 28 22
كوالالمبور 32 24
طوكيو 24 19
أثينا 32 22
روما 31 17
باريس 27 14
مدريد 36 21
برلين 32 12
لندن 24 15
مونتريال 27 19
موسكو 27 16
نيويورك 31 23
واشنطن 32 22
نواكشوط 30 24
أديس أبابا 21 13

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