إصابات كورونا في البرازيل 1.84 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 84ر1 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء تفشي الوباء وصل إلى 71 ألفا و469 حالة وفاة. وتعافى 24ر1 مليون من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل حوالي 19 أسبوعا.