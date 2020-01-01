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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تسويق الأسماك»: ضخ 400 طن أسماك في المنافذ شهريًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:28 م
الأسماك
الأسماك
صلاح عامر
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أكد المحاسب رافت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم الكميات التي يتم ضخها من الأسماك شهريا في المنافذ الثابتة والمتنقلة تتراوح مابين 400 طن و450 طنًا لتغطية كافة احتياجات المواطنين بتخفيضات 30%.

وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" الشركة تقوم بالدفع بالسيارات المتحركة إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل محافظات القاهرة الكبري وفي محافظات الوجه البحري لتوفير جميع أنواع الأسماك بأسعار مخفضة للوصول إلى جميع المناطق التي تخلو من المنافذ التموينية والميادين الرئيسية.

وأوضح أنه يتم الدفع بهذه المنافذ المتنقلة في المناطق الشعبية والمناطق الأكثر كثافة سكانية لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من الأسعار المخفضة واستهداف فئات محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف رئيس القطاع التجاري بشركة المصرية لتسويق الأسماك أنه يتم الدفع بالسيارات في محافظتي القاهرة والجيزة والمدن الجديدة مثل أكتوبر وحدائق أكتوبر والتجمع الخامس وفي ميادين رمسيس أمام محطة السكة الحديد باب الحديد وفي الدقي والبحوث وفي المناطق الشعبية مثل إمبابة والهرم والبدرشين وغيرها من المناطق في محافظات المنوفية والغربية.

وقال إن جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة عالية الجودة وأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مقارنة بالقطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة الإقبال وزيادة المبيعات لدرجة تصل إلى نفاد الكميات.

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