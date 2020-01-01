تعرف على أسعار الأسماك في المنافذ المتحركة بوزارة التموين

بدأت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك في الدفع يوميا بـ8 سيارات متحركة محملة بجميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات 30%مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية بجانب طرح اللحوم السوداني الطازج بـ85 جنيها والضاني بـ100 جنيه والدواجن البرازيلية بـ37 جنيها في الفروع الثابتة والفروع المتنقلة لتوفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.وأكد المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة في تصريح خاص أن المنافذ المتنقلة تقوم بطرح البلطي الطازج بـ26 جنيها والمكرونة الأمريكي بدون شوك بـ26 جنيها والبوري البلدي بسعر 47 جنيها والفيليه قشر البياض بسعر 45 جنيها والفيليه البلطي بسعر 35 جنيها وشوربة السيفود بسعر 25 جنيها العبوة زنة نصف كيلو جرام والجمبري بسعر 145 جنيها والمكاريل الياباني بسعر 28 جنيها والمكاريل الفاخر الإيرلندي بسعر 38 جنيها للكيلو.