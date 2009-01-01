«داخلية غزة» تنفي اعتقال أحد قاداتها بتهمة التعامل مع إسرائيل

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة المحاصر اعتقال عدة أشخاص ينتمون لحركات المقاومة الفلسطينية، بتهمة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.وقالت داخلية غزة، في بيان لها: "ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".وطالبت داخلية غزة بضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها.وأذاعت قناة العربية، وفق مصادر لها، أنباء عن هروب أحد قادة وحدات الكوماندوز البحري، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، إلى الاحتلال إسرائيل رفقة شقيقه.وأشارت إلى أن القيادي الهارب كان يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009، موضحة أنه هرب عبر البحر.