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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة ضد الفيضانات

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:18 م
الصين الفيضانات
الصين الفيضانات
وكالات
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رفعت وزارة الموارد المائية الصينية اليوم الأحد مستوى الاستجابة الطارئة ضد الفيضانات إلى المستوى الثاني وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة ضد الفيضانات، حيث واصلت الأمطار الغزيرة اجتياح أجزاء واسعة من البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

ومنذ الرابع من يوليو الجاري، تجتاح الفيضانات 212 نهرا في مختلف أنحاء البلاد، من بينها 19 نهرا تجاوزت أرقاما قياسيا سابقة لمنسوب المياه، طبقا للوزارة.

وأضافت الوزارة أن منسوب المياه في بحيرة تايهو وهي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد ارتفع فوق مستوى الإنذار لـ15 يوما على التوالي.

ورفعت الهيئة الحكومية الصينية لمواجهة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين أيضا الاستجابة الطارئة إلى المستوى الثاني في وقت لاحق اليوم الأحد، في أعقاب رفعها إلى المستوى الرابع ثم الثالث يوم الثلاثاء الماضي.

جاء الإعلان بعد أن شهدت بحيرة بويانج وهي أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين وتقع في إقليم جيانجشيي شرق البلاد وصول منسوب المياه فيها إلى ما يقترب من مستوى 5ر22 متر في الساعة الرابعة مساء اليوم، مما يشير إلى حالة طوارئ استثنائية لمواجهة الفيضانات.

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