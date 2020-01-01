طلعت رضوان يصدر كتاب «التأرجح بين المنطوق والمكتوب»

صدر مؤخرا للباحث الكاتب طلعت رضوان كتاب "التأرجح بين المنطوق والمكتوب في الشعر المصري"، عن دار "الدار" للنشر والتوزيع، والغلاف من تصميم الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، واللوحة للفنان وفيق المنذر.أوضح "طلعت" في مقدمته للكتاب أنه نظرا لأن الشعراء والنقاد تجاهلوا "علم اللغويات" وأهمية ما جاء في دراسات اللغويين عن الفرق بين الكلمة المنطوقة والكلمة المكتوبة٬ ودللت على ذلك بأنه إذا كان عمر اللغة الإنسانية التي بدأت "منطوقة" مليون سنة٬ فإن أقدم لغة "مكتوبة" عمرها ستة آلاف سنة٬ ونظرا للإيمان بأهمية الأديب عموما والشعر بصفة خاصة في الارتقاء بحياة الشعوب٬ لذلك رأيت أن أكتب عن بعض الشعراء الذين نسجوا إبداعهم بلغة شعبنا.يشار إلى أن "رضوان" سبق وصدرت له مؤلفات: التراث العبري ومصطلح إسرائيليات٬ دراسات عن الإبداع الأدبي المصري والعربي٬ تجديد الخطاب الديني بين الوهم والواقع٬ أسطورة حب عصرية٬ مصر الحضارة والانتصار للحياة٬ الأصولية الإسلامية وغيرها.